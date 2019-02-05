محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر في مباراتي النيجر ونيجيريا

نور عادل
خرج المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لمعسكر شهر مارس المقبل والذي تتخلله مباراتان النيجر في سادس جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية ومواجهة نيجيريا الودية.
وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحة المحترف الدولي المصري من معسكر شهر مارس، وذلك بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه مع الفريق الإنجليزي، خاصة وأنه ينافس على بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا بالوقت الحالي.
ويرغب الجهاز الفني في الدفع بعدد من اللاعبين الجدد خلال تلك...
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