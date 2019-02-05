تاكيس يعلن تشكيل وادي دجلة أمام بتروجيت

كتبت: سارة جاب الله

أعلن اليوناني تاكيس المدير الفني لوادي دجلة عن التشكيل الذي يخوض به لقاء بتروجيت في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم علي ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالآتى:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: عمر صالح ، خالد رضا ، أحمد رمضان

"بيكهام" ، بسام وليد.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي ، اليوناني بوزاس ، محمد هلال.

خط الهجوم : حسام عرفات ، إبراهيما نداي ، محمد جمال "بيبو".

يدخل بتروجيت اللقاء وهو ينزف النقاط ويتزيل تريب جدول الدوري برصيد خمس عشرة نقطة ليصبح في

المركز الأخير، بينما يتراجع أداء وادي دجلة ليصبح في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد واحد وعشرين نقطة .

ويسعى الفريقان للفوز ليحسن من مركزه وفي حين تفوق وادي دجلة يقفز للمركز الثالث عشر متعادلاً مع الجونة صاحب المركز الثاني عشر، بينما في حالة مكسب بتروجيت فيرتفع رصيده للنقطة الثامنة عشرة ويبقي في المركز الأخير.

جدير بالذكر انتهت نتيجة الدور الأول بفوز بتروجيت بهدفين نظيفين.