- 1/2
- 2/2
قامت الدفعة 54 حربية بتكريم النادي الأهلي خلال الحفل الذي أقامته في أحد فنادق القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي الخاص بها.
وكانت اللجنة العليا للدفعة 54 حربية برئاسة لواء مدفعية زكريا سراج الدين قد وجهت الدعوة للأهلي لحضور حفل اليوبيل الذهبي لها؛ من أجل تكريمه بصفته نادي القرن الأفريقي وثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولاتالقارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الدور الوطني المشرف للنادي الأهلي.
وحضر الحفل المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، حيث تسلم درع الدفعة 54 حربية نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، في حضور كل من إبراهيم الكفراوي ومحمد الجارحي
وكان حفل اليوبيل الذهبي للدفعة 54 حربية قد شهد حضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وأسر قيادات القوات المسلحة الذين ساهموا في إنجازات مصر؛ من بينهم أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ممثلة في كريمته هدى عبدالناصر، وأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأسرة الفريق علي فهمي ممثلة في نجله الفريق محمد علي فهمي قائد القوات الجوية الحالي، وأسرة الفريق سعد الدين الشاذلي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم النادي الأهلي في اليوبيل الذهبي لـ«الدفعة 54 حربية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.