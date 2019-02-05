وزير الرياضة: نتابع باستمرار أداء مراكز الشباب ونعمل على تطويرها

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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية من خلال الزيارات المتوالية التى يقوم بها لمراكز الشباب، وكذا متابعة مديريات الشباب والرياضة لها؛ لرصد إمكاناتها على أرض الواقع، والتأكد من أداء دورها على أكمل وجه، والعملعلى تلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
كما أوضح الوزير استمرار الزيارات المفاجئة التى يقوم بها مساعدوه لمراكز الشباب فى إطار تقييم الأداء بها، وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة فى إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة، ومحاسبة المقصرين.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى
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