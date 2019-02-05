توقف قطار هدافي الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح يواصل التصدر

محمد صلاح وهاري كين وأوباميانج

كتبت: سارة جاب الله

يعتلي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة عشر هدفاً، ويلية الجابوني أوبامينج لاعب أرسنال برصيد خمسة عشر هدف، وجاء الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام في المركز الثالث برصيد أربعة عشر هدفاً.

ويدخل في المنافسة الأرجنتيني أجويرو لاعب مانشستر سيتي بعد إحرازة هاتريك أمام أرسنال في الجولة الخامسة والعشرين ليتساوي مع هاري كين صاحب المركز الثالث.

وغاب محمد صلاح عن التهديف في الجولة الرابعة والعشرين والجولة الخامسة

والعشرين، ولم يسجل أوبامينج في الجولة الخامسة والعشرين، وغاب هاري كين عن المنافسة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث "بالبريميرليج".

جدير بالذكر حصل محمد صلاح على لقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2017 – 2018، ليكون أول لاعب فى تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب.