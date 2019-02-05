مواهب شابة تتألق على مسرح وزارة الرياضة في الموسم السابع "للإبداع"

اشرف صبحى

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تشهد التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية فى المجالات الأديبة والعلمية، التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشهد ظهور مواهب شابة مميزة فى مختلف مجالات المسابقة.

وأشاد أعضاء لجان تحكيم المسابقة بالمستوى الذى ظهر به المشاركون

حتى الآن، والتنافس القوي بينهم، وقدرتهم على إظهار موهبتهم بالشكل الأمثل الذى يؤكد تمتع مصر بالعديد من المواهب الشابة فى مختلف المجالات.

وتضم مجالات التسابق 23 مجالا تنافسيا فى مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، والعروض المسرحية

والموسيقى، والغناء، والابتكارات العلمية، والطالب والطالبة المثالية، والشعر والإنشاد الدينى، والسيناريو والحوار، والأفلام القصيرة، والمراسل التلفزيونى والإذاعى، والدور الثقافي، والرواية والقصة القصيرة، والتأليف المسرحى.

يذكر أن الموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات يشارك به نحو 145 جامعة حكومية، ومعاهد عليا وأكاديميات حكومية، إذ تهدف إلى الكشف عن المواهب الشابة، والعمل على دعمهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية.