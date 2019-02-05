الان تتابع الأهلي ينهي تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ووقع الاختيار على المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام فريق الحزم، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حين اختيار مدير فني جديد.

وقدم عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي، الشكر للمدرب غويدي على الفترة التي أمضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.