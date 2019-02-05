تقارير: قرار مشاركة ميسي في يديه

أشارت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الثلاثاء أن ليونيل ميسى النجم الأرجنتينى وقائد برشلونة يرغب بشدة فى خوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد الذى يقام غدا الأربعاء فى ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك أسبانيا.

وأضافت الصحيفة: "ميسي من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة".

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لديه رغبة مجنونة في خوض المواجهة أمام ريال مدريد؛ بسبب عشقه لكرة القدم، فضلًا عن عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا، موضحة أن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.

وغاب ميسي عن مران الفريق الكتالوني أمس الاثنين في إطار استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا.