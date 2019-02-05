أسطورة ليفربول: صلاح لم يظهر أمام وست هام

صرح أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز ارتكب عدة أخطاء كبيرة خلال مباراته أمام وست هام، كما لفت إلى أن النجم المصري محمد صلاح لم يظهر خلال اللقاء.

وكان ليفربول قد التقى مع وست هام في ختام منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة اندبندنت قال كاراجر: "أداء ضعيف جدًا من لاعبي ليفربول أمام وست هام، أعتقد أن هناك بعض اللاعبين ظهروا بأداء ضعيف خلال اللقاء".

واكمل كاراجر: "قلت يوم أمس إن مانشستر يونايتد لديه فريق أفضل منهم وأعتقد أننا نرى صحة كلامي".

وتابع: ماذا فعل كلوب في مركز الظهير الأيمن، كيف سمح للاعب ناثانييل كلاين بالرحيل إلى برونموث، لا أفهم لماذا فعل ذلك، أعلم أن هناك إصابات بعدما غادر ولكنه لم يكن بحاجة للسماح له بالرحيل".

وأضاف: "كيتا ، الذين دفعوا أموالًا طائلة لجلبه في منتصف الملعب مازال يظهر بشكل غير مُرضي، فيرمينو لم يكن في حالته الطبيعية، وصلاح لم نر أي شيء منه في المباراة".

وأختتم لاعب ليفربول السابق قائلًا: "هذا أمر مقلق في المستقبل، ليس على مستوى المنافسة في البطولة فقط، ولكن ليفربول لم يظهر كما عهدناه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".