نادي هيدرسفيلد يطمئن على رمضان صبحي

أجرى مسؤولو نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، اتصالات بنادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي، المعار لصفوف الأهلي المصري، للاطمئنان على حالته.

وكان رمضان صبحي، قد تعرض لإصابة عضلية في لقاء وادي دجلة بالدوري وغاب على إثرها عن لقاء سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع صبحي لفحص طبي أثبت تعافيه من الإصابة، لينضم لقائمة الفريق الأحمر في مواجهة إنبي المقررة غدا الثلاثاء، في الدوري.

وأعار نادي هيديرسفيلد تاون، اللاعب صاحب الـ21 عاما للأهلي حتى نهاية الموسم، مقابل 800 ألف جنيه إسترليني.