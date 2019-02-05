شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي مهددة بالغياب أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أصبحت جماهير النادي الأهلي مهددة بالغياب في مباراة إنبي المقرر لها السادسة مساء اليوم، بسبب تأخر وصول المباراة من مسئولي القلعة الحمراء.

واستلم مسئولي الأهلي تذاكرة المباراة من نظرائهم في إنبي ظهر اليوم الثلاثاء، فيما يحول ذلك دون توزيع التذاكر على الجماهير نظرًا لضيق الوقت.

وتسبب تأخر ختم التذاكر من قبل الجهات الأمنية في عدم استلام الأهلي لحصته قبل المباراة بوقت كاف وحشد الأعداد المقرر من الجماهير في المباراة.

وربما تشهد المباراة غياب شبه تام للجماهير بعدما فشلت أعداد كبيرة من الأهلي في استلام تذاكرها، فيما لا يحظى فريق إنبي بقاعدة جماهيريه ويكتفي بمشجعيه من أعضاء وموظفي شركة البترول.

ويواجه الأهلي إنبي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري هذا الموسم، والذي يحتل فيه المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 33 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز.