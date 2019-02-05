شكرا لقرائتكم رسميا.. إيقاف حازم إمام مباراتين بعد الطرد أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف حازم إمام لاعب نادى الزمالك مباراتين عقب طرده مباشرة أمام مصر المقاصة فى المباراة الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز الأبيض 4-1. وأرجعت اللجنة القرار إلى قيام اللاعب بسلوك غير رياضى تجاه لاعب المقاصة مما أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إيقاف حازم إمام مباراتين بعد الطرد أمام المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.