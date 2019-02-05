شكرا لقرائتكم بن عرفة يقاضي باريس سان جيرمان ويقول: تعرضت إلى التمييز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر حاتم بن بن عرفة لاعب الوسط الدولي الفرنسي مقاضاة فريقه السابق باريس سان جيرمان والمطالبة بتعويض ضخم، وذلك بسبب تجميده في العام الأخير من عقده مع النادي الباريسي بحسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي جان جاك برتران إن لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما قدم شكواه ضد النادي المملوك لقطر أمام محكمة باريس الصناعية الأسبوع الماضي.

وانضم بن عرفة إلى باريس سان جيرمان عام 2016، لكنه هُمش خارج التشكيلة من أبريل 2017 حتى انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي. وكشفت الصحيفة الفرنسية "جورنال دو ديمانش" أن بن عرفة الذي خاض 23 مباراة في الدوري المحلي مع سان جيرمان، معظمها كبديل، قال بأن نادي العاصمة عاقبه وهمشه.

ويسعى بن عرفة الذي يدافع حاليا عن ألوان رين، إلى تعويض يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو عن ضرر لحق به جراء التمييز الذي تعرض له لأسباب غير رياضية، حسب إذاعة "آر أم سي سبورت" والأضرار مرتبطة بالمكافآت التي يقول بن عرفة أنه لم يتقاضاها.

وانضم بن عرفة الى رين مطلع الموسم الحالي كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي الذي التحق به عام 2016 بعد موسم مميز مع نيس استعاد فيه المستوى الذي كان عليه مع ليون (2004-2008) ومرسيليا (2008-2011) ونيوكاسل الإنجليزي (2010-2015 تخللها تجربة مخيبة مع هال سيتي على سبيل الإعارة خلال موسمه الأخير في الدوري الممتاز