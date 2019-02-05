44 نقطة لهاردن في سلة فينيكس وبيستونز يسقط ناغتس

اسماء السيد - واصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن، أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، سلسلة عروضه القوية بتسجيله 44 نقطة بينها 14 في الربع الأخير في سلة فينيكس صنز ليخرج فريقه فائزا 118-110، في حين تنازل دنفر ناغتس عن صدارة المنطقة الغربية بخسارته أمام ديترويت بيستونز 103-129.

وهي المرة السابعة والعشرون تواليا التي يتخطى فيها هاردن حاجز الـ30 نقطة، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن الرقم القياسي المطلق للأسطورة ويلت تشامبرلاين (65 مباراة تواليا) سجله بين عامي 1961 و1962، علما بأن الأخير يحتل أيضا المركز الثاني أيضا بـ31 مباراة على التوالي.

كما انها المرة العشرون التي يسجل فيها هاردن 40 نقطة أو أكثر هذا الموسم، محققا أيضا في مباراة الإثنين 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبفضل هذا الفوز الخامس في آخر سبع مباريات، يحتل هيوستن المركز الخامس في المنطقة الغربية.

في المقابل مني فينيكس بخسارته الحادية عشرة تواليا، علما بانه كان متخلفا بفارق 20 نقطة في الربع الثالث قبل ان يقلص الفارق الى 8 في نهاية المباراة.

-رد فعل بيستونز-

واستعاد ديترويت بيستونز توازنه بالفوز على دنفر ناغتس 129-103، ما تسبب بتنازل الأخير عن صدارة المنطقة الغربية لصالح غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (37 فوزا و16 هزيمة للأول و37 فوزا و15 هزيمة للثاني).

وكان بيستونز تعرض لخسارة صعبة امام لوس انجليس ليكرز السبت بعد ان تقدم عليه بـ23 نقطة في إحدى مراحل الربع الثالث، لكنه لم يكرر الخطأ ذاته أمام ناغتس حيث تقدم عليه بفارق 14 نقطة في نهاية الربع الثالث ووسع الفارق الى 26 نقطة في نهاية المباراة.

وكان نجم المباراة أندري دروموند الذي سجل 27 نقطة مع 12 متابعة و3 تمريرات حاسمة، وأضاف ستانلي جونسون 21 نقطة وبلايك غريفين 17. ولعب الاحتياطيون دورا كبيرا في فوز بيستونز لأنهم ساهموا بتسجيل 60 نقطة في سلة ناغتس.

وأشاد مدرب بيستونز دواين كايسي بلاعبيه بقوله "لقد أعجبتني ردة فعل فريقي. لقد اظهروا حماسة وتضامنا كبيرين".

في المقابل مني دنفر ناغتس الذي كان مونتي موريس أفضل مسجل في صفوفه (18 نقطة)، بخسارته الأولى بعد 6 انتصارات تواليا، علما بان جميع لاعبي ناغتس الذين شاركوا أساسيين في المباراة تخطوا حاجز الـ10 نقاط.

وعزز ميلووكي باكس صدارته للمنقطة الشرقية بالفوز على بروكلين نتس 113-94، بينها 30 لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو الذي اضاف 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فيما ساهم مالكولم بروغدون وإريك بليدسو بـ16 و15 نقطة تواليا.

والفوز هو العاشر لباكس في آخر 11 مباراة له.

-كلينتون في المدرجات-

وتابع المباراة في ملعب "باركليز سنتر" الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون بدعوة من أحد مالكي باكس مارك لاري، وقد استمتع بمتابعة النجم اليوناني بقوله "انه مدهش، لقد بلغ مستوى استثنائيا هذا الموسم".

ويملك كلينتون وزوجته هيلاري منزلا في ضواحي نيويورك ويحاول دائما متابعة بعض مباريات بروكلين نتس في الدوري.

وفرض لاعب ارتكاز انديانا بيسرز دارن كوليسون نفسه نجما لمباراة فريقه الفائز بصعوبة على نيو اورليانز بيليكانز 109-107 بتسجيله 22 نقطة بينها 11 في الربع الاخير.

وفي مباراتين أخريين، فاز ساكرامنتو كينغز على سان انتونيو سبيرز 127-112، واتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 137-129.