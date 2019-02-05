سوبر كورة.. جماهير الأهلى مهددة بالغياب أمام إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت جماهير النادى الأهلى مهددة بالغياب فى مباراة إنبى المقرر لها السادسة مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر بالدورى المصرى هذا الموسم. ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز. للمزيد من التفاصيل على الرابط التالى:

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