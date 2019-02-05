شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تحميل "الونش" مسئولية رباعية جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك تحميل محمود الونش مدافع الفريق مسئولية الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام جورماهيا الكينى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية، وهو نفس الأمر الذى حرص الجهاز الفنى واللاعبون تأكيده بعد المباراة قائلين إن الفريق بالكامل يتحمل مسئولية تلك الخسارة.

وحرص لاعبو الزمالك على دعم الونش قبل العودة صباح اليوم إلى القاهرة بعد موقعة كينيا، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة نجوم إف سى يوم السبت المقبل، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

كما أشارت إدارة قطاع الكرة بالزمالك لتلك المباراة بأنه درسا ويجب أن يتعلم منه اللاعبين وأن الونش عائد من إصابة طويلة فى مباراة كان الفريق ككل خارج الخدمة بها.