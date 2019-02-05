شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. أيمن أشرف يسجل هدف فوز الأهلى على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره إنبى فى السادسة من مساء اليوم بالمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر، فى المواجهة التى تحمل رقم 32 فى لقاءات الفريقين.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى عام 2018، حيث التقى الأهلى مع إنبى يوم 11 مارس العام الماضى، فى إطار الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف نظيف.

سجل هدف الأحمر أيمن أشرف فى بداية المباراة وبالتحديد فى الدقيقة الثالثة من أحداث اللقاء.

هدف أيمن أشرف