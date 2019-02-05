شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي .. نيدفيد وناصر ماهر يثيران حيرة لاسارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى على تشكيل فريقه الذى يواجه إنبى مساء اليوم فى بطولة الدورى العام، إلا أنه لازال هناك حيرة بشأن موقف الثنائى كريم نيدفيد وناصر ماهر.

وحال جاهزية رمضان صبحى الكاملة لخوض مواجهة إنبي بشكل أساسى فسيكون الجهاز الفنى مضطراً للمفاضلة بين الثنائى كريم نيدفيد وناصر ماهر، للدفع بأحدهم فى التشكيلة الأساسية والإبقاء على آخر كبديل على مقاعد البدلاء، وهو ما يترتب عليه بعض التعديلات الفنية.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأهلى الأقرب لمواجهة إنبي الليلة سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع : سعد سمير ، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول

خط الوسط : حسام عاشور، عمرو السولية، رمضان صبحى وكريم نيدفيد (ناصر ماهر)

خط الهجوم : حسين الشحات وجونيور أجايى