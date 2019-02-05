شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شجرة عائلات الاسكواش المصرى أجيال بتسلم أجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظاهرة تستحق التأمل سيطرت بعض العائلات المصرية على الاسكواش المصرى والعالمى بشكل محلوظ، ليحققون إنجازات جديرة بالاحترام تضاف إلى تاريخ مصر التى باتت تهيمن على الاسكواش العالمى.

الخليج 365 يستعرض شجرة عائلات الاسكواش المصرى فى السطور التالية:

عائلة درويش

أصبحت عائلة درويش ماركة مسجلة فى الاسكواش المصرى، فبعد أن أسس كريم درويش بطل مصر السابق وصاحب الصدارة فى التصنيف العالمى عام 2009، أسرته مع شريكة حياته إنجى خير الله بطلة الاسكواش السابقة، توجه الثنائى إلى الاهتمام بإدارة اللعبة التى باتت مصر تتصدرها على مستوى العالم فى الرجال والسيدات، ويعد الثنائى نجلهما عمر درويش لتسلم راية الاسكواش.



عمر درويش



كريم درويش وانجي خير الله وابناؤهما



كريم درويش ونجله

كريم درويش كان قد حصد بطولات قطر كلاسيك عام 2008 و2010، كما حصد أيضاً مركز الوصيف ببطولة العالم وهونج كونج المفتوحة للاسكواش عام 2011، قبل أن يعتزل اللعبة ويتجه إلى العمل الإدارى ليقود قطاع الاسكواش بنادى وادى دجلة.

عائلة الشوربجى

هيمنت عائلة الشوربجى أيضاً على الاسكواش العالمى لفترة لا يمكن إغفالها ومازالت تنافس على الصدارة، حيث احتل محمد الشوربجى لاعب سموحة صدارة التصنيف العالمى لفترة بلغت 40 شهراً آخرها فبراير الجارى، فى الوقت الذى يحتل فيه شقيقه الأكبر مروان المركز الثامن بالتصنيف، بعد تراجعه من المركز الثالث بسبب الإصابة التى أبعدته عن القفص الزجاجى لفترة طويلة.

طارق مؤمن ورنيم الوليلى

انتزعت رنيم الوليلى صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش فى نوفمبر الماضى على حساب نور الشربينى، لتبدأ فترة جديدة من الهيمنة المصرية على تصنيف السيدات على الاسكواش العالمى، فيما تقدم زوجها طارق مؤمن إلى المركز الثالث بتصنيف الرجال عن هذا الشهر، بعدما توج ببطولة سى سى أى للاسكواش.



طارق ورنيم

على فرج ونور الطيب

أنهى على فرج هيمنة محمد الشوربجى على تصنيف الاسكواش بعد 40 شهراً، بعدما تغلب فرج على الشوربجى فى نهائى بطولة الأبطال بنيويورك، فيما تمكنت زوجته نور الطيب مؤخراً من حصد لقب بطولة كليفلاند كلاسيك المفتوحة لسيدات الاسكواش.