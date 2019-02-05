رئيس التحقيقات يطالب بسحب "بقايا" طائرة سالا من قاع الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

طالب ديفيد ميرنز، رئيس فريق البحث الخاص تحت سطح الماء والمكلف بالبحث عن الطائرة التي كانت تُقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا -نجم نانت الفرنسي والمنتقل حديثًا إلى كارديف سيتي الإنجيزي- بسحب الرفات التي تم العثور عليها خلال الساعات القليلة الماضية حتى ولو كانت التكلفة المالية باهظة.

وخلال مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة "ليكيب" الفرنسية قال ميرنز: "تكلفة رفع رفات الطائرة باهظة الثمن ولكن لا يهم ذلك أمام رغبة عائلتي الضحايا".

وأضاف ميرنز: "رفع بقايا الطائرة من قاع البحر قد تسمح بإيجاد أدلة على ما حدث، في ظل التأكد من أنه لا أمل الآن في العثور عليهم أحياء".

وكان سالا قد استقل طائرة خاصة لنقله من فرنسا إلى إنجلترا تمهيدًا لبدء تجربته الاحترافية الجديدة في صفوف الدوري الإنجليزي إلا أن الطائرة لم تصل في الموعد المقرر لها يوم 21 يناير الماضي.

وتم العثور على رفات الطائرة المنكوبة في قاع الـEnglish channel، بعد فترة من البحث الذاتي الذي تكفلت به عائلتي الضحايا إلى جانب التبرعات التي ساهم فيها عدد كبير من لاعبي كرة القدم على رأسهم ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وأدريان رابيو، إلى جانب اللاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي.