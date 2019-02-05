الصباحي يدير مواجهة إنبي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة إنبي والأهلي، للحكم محمد الصباحي.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 بالدوري.

ويعاون الصباحي كلا من أحمد توفيق وشريف عبدالله، بالإضافة لعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا.

كما يدير مباراة بتروجيت ودجلة المقررة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، الحكم صبحي العمراوي.

ويعاون العمراوي كلا من: شريف التباع وأسامة السيد بالإضافة لناصر مطر حكما رابعا، وعبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكما خامسا.