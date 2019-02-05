العثور على جثة في حطام طائرة إيميليانو سالا

أعلن محققون بريطانيون، يوم الاثنين، أنهم رصدوا جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار ديفيد إيبوتسون التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان: بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو من المركبة التي تعمل عن بعد، يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام.

وغادر سالا “28 عاما” والطيار ديفيد إبوتسون “59 سنة” نانت في غرب فرنسا، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف في ويلز، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية، يوم الأحد، لوكالة “فرانس برس” أنه تم العثور على الطائرة التي كانت تقل سالا وطيارها في طريقهما إلى العاصمة الويلزية كارديف قبل أن تختفي عن الرادارات في 21 يناير الماضي فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي، ولم يحدد المكتب مكان وزمان العثور على الطائرة موضحا فقط أنه سينشر بيانا صباح يوم الاثنين.

وأثبتت عملية الفحص عن كثب بواسطة مركبة تعمل عن بعد أنها كانت الطائرة المفقودة، وأن جثة بداخلها، وأوضح فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيانه: يدرس مكتب التحقيقات الآن الخطوات التالية، بالتشاور مع عائلتي الطيار والراكب ورجال الشرطة.

كما نشر المكتب صورة غير واضحة المعالم تظهر جزءًا من هيكل الطائرة مع رقم تسجيلها. وكان العمق الموضح على الصورة 67.7 متر “222 قدما”.