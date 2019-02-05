رونالدو يرفض عودة خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد

طلب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من زميله السابق، الكولومبي خاميس رودريغيز القدوم إلى النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الاثنين، أن رونالدو يحاول إقناع رودريغيز من أجل الانضمام إلى يوفنتوس، ولا يزال مصير صانع الألعاب الكولومبي غامضا مع بايرن ميونخ الألماني، في ظل الخلافات الدائرة بينه وبين نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، بيد أن التقارير الصحافية أشارت إلى احتمالية عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وقالت “ماركا”: من المقرر أن يخبر رودريغيز نادي بايرن ميونخ بأنه لا يرغب بالاستمرار في الدوري الألماني، وسيتعين على إدارة الفريق البافاري أن يقرروا إذ ما كانوا سيستفيدون من شرط الشراء المنصوص عليه في الاتفاق مع ريال مدريد، لكنه في الوقت الحالي يبدو أن هذا الجانب غير وارد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خاميس يفكر في العودة إلى ريال مدريد، لكن من الممكن أن يلعب البرتغالي رونالدو دورا حاسما في نقله إلى يوفنتوس، وسيستغل رونالدو علاقته القوية التي تجمعه باللاعب الكولومبي في الفترة التي لعبا فيها سويا في ريال مدريد 2014-2017.