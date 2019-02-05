القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة برشلونة وريال مدريد كتبت: سارة جاب الله يستضيف برشلونة نظيرة ريال مدريد علي ملعب "كامب نو" غد الإربعاء الموافق 6 فبراير الجاري في ذهاب كأس نصف نهائي ملك إسبانيا. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة. حصري علي قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة. وتأهل برشلونة علي حساب إشبيلية بنتيجة 6/3 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، بينما تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد تفوقة على جيرونا بنتيجة 7 /3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وكانت آخر مواجهة كلاسيكو في كأس الملك، في نهائي موسم 2013/2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، بينما آخر مواجهة بشكل عام كانت في الليجا، خلال وفاز البارسا بنتيجة (5-1).

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