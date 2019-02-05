وفاة المدير التنفيذي بالإسماعيلي

حسن محمد حسن أعلن النادي الإسماعيلي وفاة حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي. وأفاد الإسماعيلي بذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح الثلاثاء. وتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بخالص التعازي في وفاة حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم. وواصل "يتمنى مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الإدارية والمالية والتنفيذية بالنادي أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". ويحتل الإسماعيلي المركز 11 بالدوري المصري.

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