رياضة | إنبي : جاهزون لاصطياد الأهلي في " بترو سبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي : جاهزون لاصطياد الأهلي في " بترو سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي ان فريقه اعد خطة تستهدف استغلال ملعب بترو سبورت المفضل لابناء قطاع البترول من اجل اصطياد فريق الكرة بالنادي الأهلي الذي يعاني في هذا الملعب علي حد وصفه .
وقال زكريا السيد في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة راديو هيتس " نعلم ان الأهلاي يواجه مشكلة عندما يلعب في بتروسبورت الذي نحبه ونستطيع استخدامه كورقة رابحة معنا ".
وأضاف " من المؤكد ان مواجهة الأهلي صعبة وكبيرة لكن هناك ثقة في قدرات الفريق واللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي ماهر في التعامل مع المباراة وتحقيق نتيجة ايجابية وايقاف الطوفان الأحمر ".
واستطرد " اقولها بصراحة قد يكون التعادل نتيجة مرضية لنا لكن الفوز هو امل وطموح مشروع ".
وواصل " نحاول مساندة الفريق من اجل تحقيق انتصارات تعيده الي وضعه الطبيعي بجدول الدوري الممتاز والخروج من ال10 مراكز الأخيرة والتي تعتبر كلها في دائرة الهبوط ".
ونبه الي ان فريقه يعاني من 3 اصابات للاعبين بقطع في الرباط الصليبي ارجعها لؤ حالة الملاعب التي تقام عليها المسابقة وايضا قوة وشراسة المنافسة هذا الموسم الاستثنائي بين الفرق.