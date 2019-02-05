رياضة | يوفنتوس مهدد بفقدان نجم الفريق أمام ساسولو وفروزينوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس مهدد بفقدان نجم الفريق أمام ساسولو وفروزينوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض دوجلاس كوستا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي للإصابة خلال مشاركته أمام بارما يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإيطالي.

و ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن الجناح البرازيلي مهدد بالغياب لمدة 10 أيام بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن يغيب "كوستا" عن المشاركة في مباراتي يوفنتوس المقبلتين في بطولة الدوري أمام كلاً من ساسولو وفروزينوني.