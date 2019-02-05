رياضة | مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاهلي وانبي التي ستقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، أدت مرانا قويا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك في المران عمرو جمال، واحمد الشيخ، وياسر إبراهيم، واسلام محارب، ومحمد شريف، ورامي ربيعة.

وشهد المران فقرات تأهيل بدني لحمدي فتحي، وأحمد علاء، وصالح جمعة، فيما واصل وليد سليمان، ومروان محسن، ووليد أزارو، أداء تدريبات العلاج الطبيعي.

ويلتقي الأهلي مع انبي في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- إنبي 21 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة