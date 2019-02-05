شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يحسم قرار مشاركة أمام ريال مدريد من عدمه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن نادى برشلونة أنه وضع قرار مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى مباراة غدا الأربعاء أمام ريال مدريد، فى يد اللاعب، موضحة انه هو من سيحسم قرار مشاركته في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة سبورت الأسبانية إن ميسي هو من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو.

وتابعت الصحيفة أن ميسي يرغب في خوض مباراة ريال مدريد، لعشقه لكرة القدم، إضافة إلى عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا.

وأضافت سبورت أن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشارك.

ويرجح أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة قرار تجنب المخاطرة بميسي ضد ريال مدريد مفضلاً الإبقاء عليه بمقاعد البدلاء؛ حتى لا يتعرض لضربة جديدة، لكن فى النهاية ميسى هو من سيحسم الأمر.

وكان ميسي قد غاب عن مران الفريق الكتالوني، أمس الإثنين، ضمن استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو.

والجدير بالذكر أن ميسي قد عانى من إصابة الفخذ الأيمن في تعادل فريقه بهدفين لهدفين مساء السبت في مواجهة فالنسيا في الليغا.

وكان إرنستو فالفيردي قد أكد في تصريحاته بعد انتهاء مباراة فالنسيا أن ميسي أنهى اللقاء وهو يشعر بآلام، ولكنه في الوقت نفسه رفض الحديث أكثر عن الأمر مؤجلًا إصدار أي قرار حتى إجراء الفحوصات الطبية يوم الاثنين المقبل.