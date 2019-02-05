شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرفض الاستسلام في صفقة نيمار والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الصحفي الإسباني جييم بالاغي أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يعد الهدف الأول لإدارة ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بالاغي إن المشهد الأخير لنيمار في مطار برشلونة ورده على الصحفيين عندما سألوه عن حقيقة طلبه العودة لبرشلونة، لها دلالات عدة، أبرزها أن اللاعب محبط جدا من عدم إمكانية ذلك، إضافة إلى أن خطة برشلونة المالية في الوقت الراهن لا تتحمل ثمن استعادة اللاعب.

وتابع في تصريحاته لبرنامج راديو 5 لايف بإذاعة بي بي سي: عندما نقرأ ما بين السطور ونحلل هذا الموقف فإن نيمار محبط بالفعل من استحالة عودته لبرشلونة. لقد قال للصحفيين من فضلكم لا تزعجوني وفي الحقيقة وراء هذه الكلمات، كلمات أقوى. إنه يحلم بالعودة.

وأوضح: وأثناء ذلك، وكما قلنا من قبل كثيرا، إن عائلة نيمار أو والده تحديدا يحاول التأكد من أن ريال مدريد لديه كل المعلومات الكافية بشأن إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، لكن الآن يبدو الأمر كما لو أنه سيبقى في النادي (الفرنسي).

وأضاف بالاجي: لا يمكن أن يرحل بأقل من 300 مليون يورو، وريال مدريد يضع ذلك في الحسبان، ليرى إن كان رحيله (عن باريس) ممكنا.

على الجانب الآخر، أشار بالاجي إلى أنه في حال تعذر التعاقد مع نيمار، فهناك بالفعل هازارد وإيريكسين، يمكن أن يضمهما الريال بهذا المبلغ، موضحا: هذه هي الخطة حتى الآن.

وتنتهي عقود كل من هازارد وإيريكسين، مع تشيلسي وتوتنهام، خلال 18 شهرا، ولم يتوصل اللاعبان إلى اتفاق مع الناديين الإنجليزيين بشأن التجديد، مما يعني أن استمرار هذا الوضع حتى نهاية الموسم الجاري، سيضطر تشيلسي وتوتنهام لمناقشة العروض المقدمة للاعبين للاستفادة منهما ماديا، حتى لا يخاطرا برحيلهما مجانا، في يونيو 2020.