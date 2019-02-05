شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس جونيور جوهرة البرازيل الطامح للتوهج في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأستعانة الأرجنتيني سانتياجو سولاري خلفاً للمقال جولين لوبيتيجي بعد تذبذب مستوى الفريق وسوء النتائج في شهر أكتوبر من العام الماضي 2018 وفور تولي سولاري قرر تغيير جلد الفريق نهائياً.

وإعتمد سولاري في سياسته الجديدة على الزج باللاعبين الشباب وتجديد الدماء حيث قرر ضخ الكثير من الوجوه الشابة في التشكيلة الأساسية للملكي وذلك حتى يستعيد الفريق بريقه وتوهجه والتقدم في بطولة كأس ملك إسبانيا حتى وصل إلى الدور نصف النهائي ويستعد لمواجهة فريق نادي برشلونة يوم غداً الأربعاء.

ويعتبر فينيسيوس جونيور واحد من اللاعبين الذين أعاد لهم سولاري بريقهم المفقود في عهد سولاري حيث نجح اللاعب في حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق وتفوق على بعض الجنود القديمة في الفريق أمثال ماركو أسينسيو وفرانشيسكو أيسكو.

ونجح جونيور في المشاركة حتى الآن ب20 مباراة هذا الموسم في بطولات الدوري الأسباني وكأس الملك بالإضافة إلى كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف كما أنه قام بدور الممرر وصانع الأهداف في سبعة أهداف

وينتظر جونيور ان يقدم مستوى مميز في كلاسيكو الكأس وترك بصمة في ظهوره الأول امام الغريم اللدود والتقليدي حيث لم يلعب فينيسيوس لقاء كلاسيكو الدوري والذي خسر فيه فريقه أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف في الكامب نو.

ويعتبر أهم ما يميز جونيور السرعة والمهارة حيث أنه يجيد اللعب في المساحات ويراوغ المنافسين بكل سهولة الأمر الذي يمنحه أفضلية كبيرة للسير على خطى النجوم الذين تألقوا في الكلاسيكو الأول لهم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هاتريك في شباك الملكي موسم 2006-2007 لتبدأ بعدها الإمبراطورية التي كونها البولجا لنفسه.

ويبقى السؤال واضحاً هل يقدر جونيور على قيادة الملكي للإطاحة ببرشلونة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والوصول لقلوب جماهير الريال أم أن رفقاء ميسي لهم رأي آخر ؟