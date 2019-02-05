شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الكشف عن المتسبب في سقوط طائرة سالا والان مع التفاصيل

الخليج 365- فجر ماكسيميليانو دوارتي، صديق الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي، الذي انتقل إلى كارديف سيتي مفاجأة عن المتسبب في سقوط الطائرة التي أقلت اللاعب إلى ويلز.

وقال دوارتي، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: ويلي مكاي، وكيل سالا هو المسؤول عن كارثة الطائرة.

وأضاف صديق سالا: إنه الجاني، لأن سالا لم يقرر أبدا الذهاب إلى كارديف على متن هذه الطائرة.

وتابع صديق سالا: تم إجبار سالا على ركوب الطائرة ليلا، رغم أن الظروف لم تكن مناسبة.

وكانت أجهزة الإنقاذ قد عثرت على حطام طائرة سالا بعد عمليات بحث مكثفة، قبل أن تكشف عن وجود جثة راكب داخل حطام الطائرة لم تحدد هوية صاحبها.