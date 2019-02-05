شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام انبي والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى الأهلي المصري بقياده لاسيرتى نظيره انبي في اطار الجولة ١٣ المؤجله من مسابقه الدوري المصري الممتاز . و من المتوقع أن يلعب الأهلي بالتشكيل الآتى : حراسه المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : سعد سمير و ايمن اشرف و علي معلول و محمد هانى خط الوسط : عاشور و السوليه و نيفيد الهجوم : ناصر ماهر و الشحات و أجاى

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