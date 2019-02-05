شكرا لقرائتكم خبر عن إنفراجة في تجديد عقد نجم برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - بوادر إنفراجة كبيرة يشهدها موقف جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق برشلونة الإسباني، بشأن تجيد عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: أن جوردي ألبا في طريقه لتجديد عقده مع برشلونة، بعد أن توصل مع وكيله لإتفاق مع إدارة البارسا.

وأضافت: ألبا سيجدد عقده حتي صيف 2024، متبقي فقط بعض التفاصيل فيما يخص المقابل المادي في راتبه.

وكانت رغبة ألبا هي تجديد عقده مع البارسا، والأستمرار بين صفوفه، بعقد طويل الأمد، حيث الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو، براتب 5 مليون يورو.

وكان صاحب الـ 29 عامًا، أنضم لصفوف برشلونة في عام 2012، قادمًا من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو، علمًا بأنه من أبناء اللاماسيا في برشلونة، والذي رحل منها في عام 2005 إلي ديبورتيفو لاكورونيا مقابل 6 ألاف يورو فقط.