شكرا لقرائتكم خبر عن إنفراجة في تجديد عقد نجم برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - بوادر إنفراجة كبيرة يشهدها موقف جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق برشلونة الإسباني، بشأن تجيد عقده الذي ينتهي في صيف 2020.
وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: أن جوردي ألبا في طريقه لتجديد عقده مع برشلونة، بعد أن توصل مع وكيله لإتفاق مع إدارة البارسا.
وأضافت: ألبا سيجدد عقده حتي صيف 2024، متبقي فقط بعض التفاصيل فيما يخص المقابل المادي في راتبه.
وكانت رغبة ألبا هي تجديد عقده مع البارسا، والأستمرار بين صفوفه، بعقد طويل الأمد، حيث الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو، براتب 5 مليون يورو.
وكان صاحب الـ 29 عامًا، أنضم لصفوف برشلونة في عام 2012، قادمًا من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو، علمًا بأنه من أبناء اللاماسيا في برشلونة، والذي رحل منها في عام 2005 إلي ديبورتيفو لاكورونيا مقابل 6 ألاف يورو فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفراجة في تجديد عقد نجم برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.