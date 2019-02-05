شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا يفكر فالفيردي لو غاب هذا الثنائي عن الكلاسيكو؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - سيتعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لمأزق شديد الصعوبة إذا غاب الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي عن الكلاسيكو.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد غدًا الأربعاء علي ملعب الكامب نو، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتساءلت الماركا الإسبانية: بماذا يفكر فالفيردي بسبب إصابة ميسي وإمكانية غياب ديمبيلي، حيث يعاني الأرجنتيني من إصابة علي مستوي عضلة الفخد الأيمن، بينما ديمبيلي يعاني من سخونية وإلتهاب في اللوزتين.

وكشفت الماركا: هل سنشاهد مفاجئة بتواجد المهاجم كيفين برانس بواتينغ، بالتشكيلة الأساسية في الكلاسيكو.

وربما يتواجد الوافد الجديد في يناير الماضي، من بداية المباراة ليعوض غياب ميسي وديمبيلي، وعقب إنضمام بواتينغ للبارسا صرح بأنه يحلم بالتسجيل في الكلاسيكو في شباك ريال مدريد.