شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي التي ستقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، مرانًا قويًا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك في المران عمرو جمال، وأحمد الشيخ، وياسر إبراهيم، وإسلام محارب، ومحمد شريف، ورامي ربيعة.

وشهد المران فقرات تأهيل بدني لحمدي فتحي، وأحمد علاء، وصالح جمعة، فيما واصل وليد سليمان، ومروان محسن، ووليد أزارو، أداء تدريبات العلاج الطبيعي.

ويلتقي الأهلي مع انبي في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.