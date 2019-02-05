شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة.. والفريق يبدأ الاستعداد للنجوم غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء قادمة من كينيا، بعد خوض مباراة جورماهيا بالبطولة الكونفيدرالة.
ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة اليوم على أن يستأنف التدريبات غدًا استعدادا للقاء النجوم السبت المقبل، في الجولة 21 لبطوله الدوري الممتاز.
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