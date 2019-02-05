رقم يجعل ليفربول متفائل بشأن الفوز بلقب البريميرليج

وقع نادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى أمام وست هام يونايتد في مباراة ملعب لندن الأولمبي في ختام الجولة 25 من الدوري البريميرليج .

وفرط الليفر في نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي الشرس مع المدرب الإسباني الكفء بيب جوارديولا.

ربما لا تكون الحالة المعنوية لدى أنصار وعشاق فريق أنفيلد على خير ما يرام، إلا أن الحساب الرسمي لموقع سكواوكا، المختص بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، قد نشر رقماً مثيراً يبعث على التفاؤل بالنسبة لجماهير ليفربول بشأن تحقيق فريقهم للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويأتي هذا الرقم بعد وصول ليفربول إلى النقطة رقم 62 في رصيده في البريميرليج هذا الموسم، حيث سبق ليفربول، 4 فرق في الوصول إلى هذا العدد من النقاط بعد أول 25 أسبوع من عمر الدوري، وذهبت الفرق الأربعة جميعاً لتحقيق لقب البريميرليج في تلك السنة