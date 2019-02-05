70 عاما الحد الأقصى لخوض انتخابات اتحاد الكرة

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جدة - عمرو شويل يناقش اتحاد الكرة مع أندية الجمعية العمومية، وضع بند جديد فى لائحة الجبلاية التى سيتم تعديلها فى العمومية الطارئة يوم 23 فبراير المقبل، ينص على منع من تخطى الـ70 عاما من خوض الانتخابات على منصب الرئيس أو العضوية.
كما يتم النقاش حاليا على وضع بند جديد يقضى بضرورة أن يكون المرشح على مقعد الرئيس أو النائب قد قضى دورة كاملة فى اتحاد الكرة من قبل منعا لدخول أى وجه جديد للانتخابات المقبلة.
يذكر أن اتحاد الكرة طلب مؤخرا من الأندية إرسال مقترحاتها على اللائحة.
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