شكرا لقرائتكم وفاة المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى صباح اليوم، اللواء حسن محمد حسن، المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى. ونعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الفقيد الراحل والذى كان حريص فى أيامه الأخيرة رغم مرضه على الحضور للنادى وممارسة مهام عمله. وستشيع جنازة المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى بعد صلاة عصر اليوم من مسجد المطافى بالإسماعيلية. كما فقدت أسرة الرياضة بالإسماعيلية أيضًا صباح اليوم، الدكتور حسين عبد السلام، رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى الأسبق.

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