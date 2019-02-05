شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : نتابع أداء مراكز الشباب فى جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية من خلال الزيارات المتوالية التى يقوم بها لمراكز الشباب، وكذا متابعة مديريات الشباب والرياضة لها؛ لرصد إمكانياتها على أرض الواقع، والتأكد من أداء دورها على أكمل وجه، والعمل على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

كما أوضح الوزير استمرار الزيارات المفاجئة التى يقوم بها مساعدوه لمراكز الشباب فى إطار تقييم الأداء بها، وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة فى إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة، ومحاسبة المقصرين .

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى سعى الوزارة لتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب فى جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها؛ لتكثيف الأنشطة والبرامج بها على مدار العام، مشيرا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتقديم كل الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية بها.