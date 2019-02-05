شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع من تخطى الـ70 عاما من خوض انتخابات الجبلاية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اتحاد الكرة مع أندية الجمعية العمومية، وضع بند جديد فى لائحة الجبلاية التى سيتم تعديلها فى العمومية الطارئة يوم 23 فبراير، ينص على منع من تخطى الـ70 عاما من خوض الانتخابات على منصب الرئيس أو العضوية.

ويجرى النقاش حاليا على وضع بند جديد يقضى بضرورة أن يكون المرشح على مقعد الرئيس أو النائب قد قضى دورة كاملة فى اتحاد الكرة من قبل منعا لدخول أى وجه جديد للانتخابات المقبلة.

يذكر أن اتحاد الكرة طلب مؤخرا من الأندية إرسال مقترحاتها على اللائحة.