شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولة مفاجئة لوزير الرياضة فى صالة العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى جولة مفاجئة، مشروع إنشاء المدينة الرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة معدل الإنجاز بالمشروع الذى يقام على مساحة تصل إلى 93 فداناً.

وأكد الدكتور أشرف صبحى متابعة العمل الذى يجرى على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية، والحرص على إنجاز الإعمال الإنشائية المطلوبة وفقاً للنظم والمعايير الدولية؛ لتكون المدينة واحدة من المشروعات الرياضية الكبرى التى تمثل إضافة قوية للبنية الإنشائية والرياضية فى مصر.

وتابع الوزير أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر فى عام 2021، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التى ستتضمنها المدينة بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر، علاوة على استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية.

واطلع الدكتور أشرف صبحى على حجم الإنجاز المحقق بمنشآت المدينة والتى تم الانتهاء من 85% منها حتى الآن، كما طالب الوزير بأهمية توفير أماكن خدمات للمشجعين والاستفادة منها فى الاستثمار، كما تفقد الأماكن المجهزة للصحفيين والإعلاميين.

يذكر أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن مجمع ملاعب كرة قدم يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أولمبى مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الاسكواش.