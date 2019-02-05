شكرا لقرائتكم الزمالك يصل القاهرة بعد رباعية جورماهيا الكينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة منذ قليل بعد انتهاء الفريق من مواجهة جورماهيا الكينى، التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت عصر الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك عقب العودة خلال الفترة الجارية لمباراته القادمة أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وخاض الزمالك مرانه أمس بكينيا ضمن الاستعدادات لمواجهة النجوم على أن يحصل الفريق على راحة عقب العودة اليوم ويستأنف تدريباته على ملعبه غدًا الأربعاء استعدادًا لموقعة النجوم.