تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة انبى

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جدة - عمرو شويل استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه امام انبى والتي ستقام في السادسة مساءً على ستاد بتروسبورت، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول Advertisements خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد –رمضان صبحى – كريم وليد "نيدفيد" – حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي. ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحًا بالفوز الكبير الذى حققه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

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