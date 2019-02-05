رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز على توجيه رسالة إلى رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، والذي سيتولي المهمة الفنية للفريق السماوي.

وقاد أحمد حسن الفريق بشكل مؤقت لحين صول رامون دياز لتدريب بيراميدز رسمياً خلال ساعات.

وكتب تركى آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"شد حيلك ... رمون حتى الموت روح الفنله الزرقاء".

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يذكر أن مالك نادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ نشر صورة له مع مدرب بيراميدز الجديد رامون دياز من لندن حيث يتم الاتفاق على تفاصيل المرحلة القادمة.

وكان فريق بيراميدز حقق فوزاً غالياً وصعبًا على حساب نظيره الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدفي بيراميدز عن طريق عمر خربين في الدقيقة 90 من ضربة جزاء نقذها اللاعب السوري ببراعة، ثم أضاف البيروفي كريستيان بينافينتي الوافد الجديد الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع "95".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.