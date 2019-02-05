رياضة | رسميا.. جمال العاصي مديرا تنفيذيا لبيراميدز خلفا لـ"الوزيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جمال العاصي مديرا تنفيذيا لبيراميدز خلفا لـ"الوزيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي بيراميدز عن توجيه الشكر لسيف الوزيري المدير التنفيذي للنادي وتعيين جمال العاصي بدلا منه.
وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتقدم نادي بيراميدز بجزيل الشكر للأستاذ سيف الوزيري المدير التنفيذي السابق بالنادي كما يعلن تعيين الأستاذ محمد جمال العاصي خلفًا له متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة"
تركى آل الشيخ يوجه رسالة إلى مدرب بيراميدز الجديد
حرص تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توجيه رسالة إلى رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، والذي سيتولي المهمة الفنية للفريق السماوي.
وقاد أحمد حسن الفريق بشكل مؤقت لحين صول رامون دياز لتدريب بيراميدز رسمياً خلال ساعات.
وكتب تركى آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"شد حيلك ... رمون حتى الموت روح الفنله الزرقاء".
وسبق ذلك بوست أخر لـ "آل الشيخ" :" رغم تضيع الوقت الي اتعودنا عليه ... ورغم الضرب الغير مبرر ... لكن روح الفنله الزرقاء ٩٠+ ".