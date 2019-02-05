رياضة | رسميا.. جمال العاصي مديرا تنفيذيا لبيراميدز خلفا لـ"الوزيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جمال العاصي مديرا تنفيذيا لبيراميدز خلفا لـ"الوزيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز عن توجيه الشكر لسيف الوزيري المدير التنفيذي للنادي وتعيين جمال العاصي بدلا منه.

وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتقدم نادي بيراميدز بجزيل الشكر للأستاذ سيف الوزيري المدير التنفيذي السابق بالنادي كما يعلن تعيين الأستاذ محمد جمال العاصي خلفًا له متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة"

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