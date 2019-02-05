يوفينتوس يغري ريال مدريد بعرض لا يُرفض

أغرى يوفنتوس إدارة ريال مدريد بعرض لا يرفض لأحد رموز النادي، في تكرار لما حدث خلال الميركاتو الصيفي 2018 ، حين عرض اليوفي 102 مليون يورو لضم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

و قدم يوفنتوس عرضًا يصل لـ 45 مليون يورو من أجل انتزاع توقيع البرازيلي “مارسيلو” خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، حيث يرغب اللاعب في العودة لمزاملة صديقه المفضل “رونالدو”.



و بحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن إدارة يوفنتوس بدأت سعيها خلف مارسيلو منذ اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي، وهو التقرير الذي أثار الكثير من الجدل بسبب ما يُمثله اللاعب من أهمية في تاريخ الجهة اليسرى للعملاق الملكي.



وكسر الدولي البرازيلي حاجز الـ 30 عامًا، في الوقت الذي قام فيه البطل القياسي للسيري آ بتمديد عقد ظهيره الأيسر البرازيلي “أليكس ساندرو” في وقت سابق قبل نهاية العام الماضي، الأمر الذي دفع الناس للتعجب جراء هذا العرض.

و يعاني مارسيلو في ريال مدريد مؤخرًا بسبب اعتماد المدرب الارجنتيني سانتياجو سولاري على اللاعب الشاب “سيرخيو ريجولين” في مركز الظهير الايسر في عدد من المباريات الهامة هذا الموسم.

و نجح سيرخيو في خطف مركز مارسيلو في حدث لم يتكرر منذ استقدام النادي للبرتغالي فابيو كوينتراو بتوصية من جوزيه مورينيو قبل 6 أو 7 أعوام من الآن.



ولم يستطع أي لاعب منافسة مارسيلو على مركز الظهير الايسر الاساسي منذ رحيل روبرتو كارلوس إلى فنربخشة التركي.



في سياق متصل، تحدثت زوجة مارسيلو عن الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو وعائلته عن مدريد، إذ كانوا على مقربة من عائلة مارسيلو بصفة دائمة ولهذا يود في اللعب معه من جديد في تورينو.

مارسليو وأليكس ساندرو في نهائي دوري ابطال اوروبا 2017 (صور: Getty)

|