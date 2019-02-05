بيع تذاكر أمم إفريقيا الكترونيًا، والدوري المصري مستمر!

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم طرحها الكترونيا لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر بعيداً عن أي مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة”، مشيرا إنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإلكترونى لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة القادمة في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية.

وقال وزير الرياضة إنه سيتم إغلاق الاستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب .

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد الوزير أنه سيتم الاستعانة في حفل الافتتاح بشركات عالمية لها خبرة في هذا المجال للخروج بالمحفل الإفريقي بالشكل الذى يليق باسم مصر، وعن مشاكل التصوير التليفزيوني للمباريات، أكد أن هذه المنظومة يتم دراستها حاليا واختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافي والعالمي لا سيما بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الاستادات ومناطق تمركز الكاميرات.

وفى نهاية حديثه ، أكد وزير الشباب والرياضة المصري بأنه لا مجال للحديث عن إلغاء الدوري المصري في الوقت الحالي ، وأن هذا الكلام مرفوض حيث يستكمل الدوري وفقا للنظام المتبع الذى يسير عليه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مصر (صور: Getty)