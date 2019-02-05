مدرب ويستهام يشن هجومًا ناريًا على كلوب مدرب ليفريول

شن مانويل بيلجريني مدرب ويستهام يونايتد هجومًا ناريًا على يورجن كلوب مدرب ليفربول بعدما هاجم الأخير التحكيم بسبب هدف ويستهام الذي يراه غير شرعيًا.
وكان ليفريول قد تعادل مع ويستهام يونايتد بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورد بيلجريني مدرب ويستهام على تصريحات كلوب: "يورجن معتاد على الفوز بأهداف من تسلل، لقدهزمني حينما كنت في مالاجا وهو يدرب بروسيا دورتموند، بهدف من تسلل بـ 7 أمتار لذلك لا يمكنه أن يشكو من شيء."
وواصل "نحن خسرنا نقطتين، وسنحت لنا الكثير من الفرص وكان من الممكن أن نسجل لكن فرطنا بها، وبما أن ليفربول متصدر هذا لا يعني
وتابع " "قلتُ خلال الأسبوع بأننا نريد تحقيق الفوز من أجل جماهيرنا كما أن مانشستر سيتي كان فريقي أيضًا. ربما هذا لم يُعجب مدرب ليفربول."
وكان كلوب قد هاجم حكم المباراة وأكد ان هدف ويستهام لم يكن شرعيًا وتم احتسابه من قبل الحكم تحت ضغط.
ورفع ليفربول رصيده إلى ٦١ نقطة، بينهما رفع ويستهام يونايتد رصيده إلى ٣٢ في المركز الثاني عشر.
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